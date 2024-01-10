CHP Lideri Özel'den Fatih Camii imamına telefon

Bir kişi tarafından bıçaklanan Fatih Camii imamını arayan CHP Lideri Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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CHP Lideri Özel'den Fatih Camii imamına telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta’ya acil şifalar dileyerek dayanışma duygularını iletti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, İmam Galip Usta (48) ve Bilal Erdem (20), Ömer Salgın tarafından bıçaklanmıştı.

Usta ve Erdem'in sağlık durumu iyiye giderken Salgın tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

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