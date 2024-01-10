SGK Tuğba Tanık isimli yurttaşı kaderine terk etti: Bakanlık onayına rağmen, ilacın maliyetini karşılamayı reddettiler

Yüzünün sağında, gözünde ve beyninde tümör olan Tuğba Tanık isimli yurttaş, tümörün şah damarına yakın olması nedeniyle ameliyat olamıyor. Tanık’ın tedavisi için gerekli ilaç ise yurt dışında bulunabiliyor.

Bakanlığın ilacın alınmasını onaylamasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaç listesinde bulunmayan ilgili ilacın maliyetini karşılamayı reddettiği öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir konuyu Meclis gündemine taşırken, “Tuğba doğuştan sinir sistemlerinde tümöre neden olan bir hastalığa sahip ve bu hastalığın tek ilacı yurt dışında. Tuğba’nın sesini duyun ve ilacın kullanımı önündeki engelleri bir an önce kaldırın” ifadelerini kullandı.

Tuğba Tanık’ın 21 yaşında olduğunu kaydeden Demir, “Yüzünün sağ tarafında, gözünde ve beyninde tümör mevcut. Tuğba ailesi ile birlikte yaşıyor ve maalesef babası da yüzde 66 engelli” dedi.

'AİLESİNİN MADDİ DURUMU İYİ DEĞİL'

CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tuğba ailesiyle birlikte yaşıyor. Babası Levent Tanık’ın da kalp rahatsızlığı var, bir gözü yüzde 10 seviyesinde görüyor ve yüzde 66 engelli.

Daha önce yüzünün sağ tarafından 6 defa ameliyat olan Tuğba, hiçbir tedaviye yanıt vermedi ve doktorlar tarafından bu hastalığa uygun kemoterapi olmadığı bildirildi. Ayrıca kendisine tümörün şah damarına yakınlığı ve büyüklüğü nedeniyle ameliyatın riskli olduğu, ışın tedavisi yapılırsa tümörün daha da yayılma tehlikesi bulunduğu aktarılmış.

Tuğba’nın ailesinin maddi durumu iyi değil, aile Tuğba’nın tedavisini yürütmekte zorlanıyor. Tuğba Tanık kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sesini duyurmaya çalışıyor. Ameliyat ise tümörün şah damarına yakınlığı nedeniyle mümkün değil. Doktorlar tarafından bu hastalığa uygun kemoterapi olmadığı ancak yurt dışında uygun bir ilaç olduğu genç kız ve ailesine söylenmiş. Bunun üzerine doktorlar bakanlığa Tuğba’nın raporları ile birlikte başvuruda bulunmuş. Bakanlık ilacın alınmasını onaylamış ancak SGK ilaç listesinde bulunmayan bu ilacın maliyetini karşılamayı reddetmiştir. İlacın maliyeti 165 bin TL…”

‘SGK MALİYETİ NEDEN KARŞILAMIYOR’

“Maalesef Tuğba Tanık’ın babası da yüzde 66 engelli ve ailenin maddi durumu sıkıntılı. Bu halde ilacı kendi başlarına tedarik edebilmeleri mümkün değil. Biz Bakan Işıkhan’a geçmişte de sorduk bugün de soruyoruz: SGK geri ödeme listesinde olmayan bu yüksek maliyetli ilaçları düşük ve orta gelirli hastalar nasıl temin edecek? Bir cevap gelmediği için sorumuzu tekrar editörü ve Tuğba’nın tedavisi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem