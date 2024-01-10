Özgür Özel'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı: Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi eleştirmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özel, X hesabından paylaştığı mesajında imzası ile CHP logosunun yer aldığı “Çalışan Gazeteciler Günü 10 Ocak 2024” yazılı bir görsele de yer verdi.

Özel’in mesajı şöyle:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir.”

#10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nde gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor.



Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir. pic.twitter.com/Pox7tb6DWJ January 10, 2024

Kaynak: ANKA