Özgür Özel'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı: Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi eleştirmeli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir mesaj yayımlayan Özgür Özel, "Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir" dedi.

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Özgür Özel'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı: Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi eleştirmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özel, X hesabından paylaştığı mesajında imzası ile CHP logosunun yer aldığı “Çalışan Gazeteciler Günü 10 Ocak 2024” yazılı bir görsele de yer verdi.

Özel’in mesajı şöyle:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir.”

Kaynak: ANKA

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Özgür Özel CHP 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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