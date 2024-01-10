MHP'den CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına dikkat çeken yorum

CHP, tutuklu TİP milletvekili Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere 120 imzayla birlikte TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Meclis Başkanlığı meclisin şu an tatilde olmadığını çalışmalarına ara vermediğini, komisyonların çalışmaya devam ettiğini belirterek olağanüstü toplanma durumunun söz konusu olamayacağını belirtmişti.

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Konuyla ilgili MHP kanadı sessizliğini bozdu. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız, paylaşımında "Tüm gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi hukuk güvenliğimiz için “yargısal aktivizmi” TBMM’de soğukkanlı bir şekilde tartışmalıyız." ifadelerini kullandı.