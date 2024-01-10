New York'taki sinagogun altındaki esrarengiz tünellerin videosu ortaya çıktı! ABD bu olayı konuşuyor

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga düzenlenen polis baskınında sinagogun altına kazılmış gizli tüneller ortaya çıktı. Tünellerin ne için kullanıldığı henüz aydınlatılamadı.

Polis baskınında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup polise mukavemet gösterirken, tünellerden kaçmaya çalışan şahıslar da gözaltına alındı.

Tünellerin pandemide gizli bir şekilde ibadet edilebilmesi için ya da kadınların gizlice içeriye girebilmesi için kazıldığı iddia edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Chabad-Lubavitch Sinagogunun sözcüsü Haham Motti Seligson hareketin içinden gelen asi öğrencilerin "merkezin arkasındaki boş binanın duvarlarını gizlice kırarak, bir dizi ofis binası ve konferans salonunun altında, sonunda sinagoga bağlanan bir yeraltı geçidi oluşturduklarını" savundu.

TÜNELLERİN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada tünellerle ilgili birçok iddia ortaya atılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan iddialardan en çarpıcı olanı ise tünellerden çıkan kan dolu kirli şiltelerin, insan kaçakçılığı, fuhuş ve şiddet gibi olayların tünellerde yaşandığıydı.

İSİMSİZ İHBAR YAPILMIŞ

Belediye müfettişleri acil bir yapısal inceleme yapmak üzere bölgeye çağrıldı. Denetim sırasında polis memurları genel merkezi çevreleyen barikatların arkasında durarak binaya girmek isteyenleri engelledi.

Teşkilat sözcüsü Amanda Farinacci, geçen ay New York itfaiyesine binanın bulunduğu yerle ilgili isimsiz bir ihbar yapılmış, ancak yangın önleme ekibi olay yerine gittiğinde tüm çıkışların çalışır durumda ve kurallara uygun olduğunu söyledi.

TÜNELLERİN VİDEOSU YAYINLANDI

Sinagogun altındaki tünellerin videosu da CrownHeights.Info'nun Instagram hesabında yayınlandı. Yayınlanan videoda merdivenlerden inip koridorlardan geçerek Crown Heights'taki Chabad-Lubavitch Dünya Genel Merkezi'nin bitişiğindeki binanın duvarından yaklaşık 2 metreye 2 metrelik bir ızgaranın çıkarıldığı toprak dolu bir odaya ulaşıldığı görüldü.

Videoyu çeken kişi daha sonra delikten sürünerek geçiyor ve bu delik 3 metre yüksekliğinde toprak bir tünele açılıyor; tünelin yaklaşık 50 metre uzandığı ve iki köşeden merkezin kapatılan erkekler ritüel banyosunun bulunduğu yere ulaştığı kayıtlara geçti.