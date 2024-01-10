'Kocam beni annemle aldattı' itirafı duyanları şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde yaşayan iç mimar Laci Jane, TikTok'tan paylaştığı yasak aşk itirafıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kocası ve annesinin ilişkisinin 14 yıl önce kızının doğumunun sırasında yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte başladığını ifade eden Jane, "Annem bizimle yaşıyordu ve bodrum katında kalıyordu. Birkaç ay sonra bizden birkaç blok ötede bir ev kiraladı. Kocam ve annem evlerimiz yakın olduğu için birlikte işe gidip gelmeye başladı. O sırada ben fark etmeden daha da yakınlaşmışlar" dedi.

ŞÜPHELERİ ARTINCA YÜZLEŞMEK İSTEDİ

Kocası ve annesinin arasındaki yakınlığın kendisini rahatsız etmeye başladığını dile getiren Jane, eşine bu durumu sorduğunu ve tepkiyle karşılaşarak kavga ettiklerini ifade etti. Annesinin yeniden kendisiyle yaşanmaya başladığında ise bu kez onunla yüzleşmek istediğini söyleyen Jane, "Bana eşimin beni bunca zamandır farklı kadınlarla aldattığını anlatmaya başladı. Bunu ondan duyduğumu eşime söylememem için bana söz verdirtti. Arabama bindim, oradan hızla çıktım ve kocamla yüzleşmeye gittim" diye konuştu.

Kocasıyla yüzleşmeye gittiğinde ise eşinin büyük bir soğukkanlılıkla kendisini karşıladığını söyleyen Jane, " Ona dönerek 'Annem bunca zamandır beni aldattığını söyledi' dedim. Gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi: 'Peki, neden sana onun ve benim ne yaptığımızı anlatmıyor?" dedi.

ANNESİ İTİRAF ETTİ

Kocasının sözlerinin sonrasında annesiyle yüzleşmek için evine geri döndüğünü söyleyen Jane, annesinin kocasıyla ilişkisini itiraf ettiğini dile getirdi.

Maddi durumunun kötüleşmesine aldırış etmeyen kocasının evini elinden almak istediğini ifade ederek kendisiyle benzer durumlarını yaşayan kadınlara yardım olmak için bir fon kurduğunu söyleyen Jane, "Bekar anneler için küçük evler inşa ettiğimiz kâr amacı gütmeyen bir kuruluş kurdum. Tüm bunları başlatan şey bu. İhanet yüzünden, bir evimin olmaması, güvenlik ağımın parçalanması ve destek olacak kimsenin olmaması. Korkunç şeylerden harika şeyler çıkabilir." diye konuştu.