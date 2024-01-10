Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a FETÖ suçlaması yapan Selvi'ye olay yanıt: Ananas hediye geldi diyorsun kim bilir sen neler yedin

Hükümete yakın köşe yazarı Abdulkadir Selvi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Selvi, Koç'u 'FETÖ'cü olmakla suçlarken, Selvi'ye yanıt veren Koç, "Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" demişti.

Abdulkadir Selvi daha sonrasında, "Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken ben mücadele ediyordum" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, ikili arasındaki polemiğe dahil oldu.

Altaylı, "Bayılıyorum bu badem bıyıklılara ya! En ufak bir utanmaları olmadan herkese her şeyi söyleyebiliyorlar" dedi.

Fatih Altaylı'nın açıklaması şöyle:

“Ali Koç için bin tane eleştiri yapabilirim ama FETÖ’cü komik bir yakıştırma. Ananas ananas diyor, ya ananas hediye geldi diyorsun kim bilir sen neler yedin Abdülkadir Selvi! Bayılıyorum bu badem bıyıklılara ya! En ufak bir utanmaları olmadan herkese her şeyi söyleyebiliyorlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem