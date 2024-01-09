Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...'

Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçının yankıları sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çıktığı televizyon programında eleştirileri nedeniyle kendisine “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” diyerek çıkışan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi. "Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken ben mücadele ediyordum" diyen Selvi, "Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder" ifadesini kullandı.

POLEMİK BÜYÜYOR

Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Selvi'nin yazısına "Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" diye yanıt vermişti. Selvi, “Ben ona ‘ulan’ diye seslenmiyorum. O ifade Ali Koç’a yakışır, ama bana yakışmaz” diyerek Ali Koç’un hakkındaki FETÖ suçlamalarına yanıt verdi.

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