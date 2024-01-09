Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.