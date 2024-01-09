Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu! Ekipler harekete geçti

Malatya'da boş bir arazide kopmuş ayak bulundu, ekipler harekete geçti.

Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu! Ekipler harekete geçti

Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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