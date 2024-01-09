Tevfik Göksu nereden aday gösterilecek? Bu kez Esenler değil!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olmak istediği iddia edilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Göksu'nun bu kez Esenler'den değil başka bir ilçeden aday gösterileceği ifade edildi.

Tevfik Göksu nereden aday gösterilecek? Bu kez Esenler değil!

İstanbul'da yerel seçim startı verildi. AKP İBB Başkan Adayı olarak Murat Kurum'da karar kıldı. Eski Şehir ve Çevre Bakanı Kurum'un adaylığı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende duyuruldu. Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak açıklanmasının ardından AKP'de İstanbul'un ilçeleri için hazırlıklara da hız verildi. İlçelerde aday olacak isimler netleşmeye başladı.

Göksu'nun namaz pozu gündem olmuştu

Tevfik Göksu'nun namaz kılarken verdiği poz gündem olmuştu.

TEVFİK GÖKSU'NUN ADAY GÖSTERİLECEĞİ YER BELLİ OLDU

Halk TV'nin haberine göre, adı son ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Mart ayındaki yerel seçimlerde aday gösterileceği yer belli oldu. Göksu'nun bu kez Esenler'de değil de Başakşehir'de aday gösterileceği öğrenildi.

İBB Başkan Adaylığı için adı geçen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise yine Fatih'ten aday gösterilecek.

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