Dilan Polat hapishaneden çıkarıldı: Tam 11 gündür oradaymış!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama dahil birçok suçlama ile tutuklanarak cezaevine konmuştu. Dilan Polat ile ilgili şaşırtan bir haber geldi.

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Dilan Polat hapishaneden çıkarıldı: Tam 11 gündür oradaymış!

Eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polat, Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Gazeteci Selahattin Günday yaptığı paylaşımda, “Dilan Polat cezaevinden çıkarılıp hastaneye yatırıldı. 28 Aralık'tan bu yana 11 gündür Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bir tutuklu hastayla aynı odayı paylaşıyor. 7 / 24 kameralarla izleniyor” ifadelerini kullandı.

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Günday devamında “Çocuklarıyla hastanede görüşen Polat, ‘cezaevine mi sevk edilecek’ yoksa ‘hastanede tedavi görmeye devam mı edecek’ Bu sorunun yanıtını önümüzdeki günlerde doktorlar verecek” diye yazdı.

Dilan Polat hapishaneden çıkarıldı: Tam 11 gündür oradaymış! - Resim : 4

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