Can Atalay: Hataylılar hala canlarıyla sınanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, prefabrik evde çıkan yangında 4 ve 1 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, yaşanan can kaybının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Atalay, mesajında "Pazar günü haberleri gördükten sonra koğuştaki en zor gecelerimden biriydi. Alıkonulduğum bu ortamda Hatay’da yiten canlar için görevimi yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala hayatta kalma mücadelesi veren Hataylılar hala canlarıyla sınanıyor. Sözüm olsun İsacan ve Doğa’nın da yitirdiğimiz canların da hesabını sormak için elimden geleni yapacağım. Ailenin ve Hataylıların acısını paylaşıyorum" dedi.