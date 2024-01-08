TKP'den laiklik karşıtı dosya: Sebep oldukları karanlığı güzel ülkemizden söküp atacağız

TKP, bu hafta yayınladığı dosya ile Üsküdar Belediyesi'nin Gazze için tarikatları bir araya getirmesinden Alanya'da Süleymancılar yurdunda yaşananlara kadar laiklik karşıtı olayları dosyalaştırdı.

TKP'den laiklik karşıtı dosya: Sebep oldukları karanlığı güzel ülkemizden söküp atacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir süre önce başlattığı "Tarikatların Ensesindeyiz" çalışması kapsamında "laikliğe karşı işlenen suçlara" yer verdiği dosyasını yayımlıyor.

Bu haftaki dosyaya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Laikliğe karşı işlenen suçlar, yeni yılda da hız kesmeden sürüyor. Kararlıyız, sebep oldukları karanlığı güzel ülkemizden söküp atacağız! İşledikleri suçları açıklamaya ve takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP’li Üsküdar Belediyesi, Gazze için tarikatları bir araya getirdi. Belediye tarafından düzenlenen kermesin bileşenleri arasında Erenköy, Menzil ve Nur cemaati gibi cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıflar yer aldı.

Aralık ayında Filistin’e destek bahanesiyle yapılan yürüyüşte Hizb-ut Tahrir adlı örgüt, hilafet ve şeriat çağrısında bulunmuştu. Örgütün yayın organı Köklü Değişim, sosyal medya üzerinden miting görüntülerini paylaşarak hilafet çağrısı yapmaya devam ediyor.

Alanya’da Süleymancılara ait tarikat yurdunda bir eğitmenin küçük çocuklara şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Eğitmenin çocuklara derste cinsel içerikli konular anlattığı ve “karım” diyerek seslendiği iddia edildi.

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçen ay okullara gönderdiği yazılı talimatla ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini ve cuma namazının okullarda kılınması için uygun şartların oluşturulmasını talep etmişti. Müdürlük bu kez de cihat propagandası içeren tiyatro oyunu dayatmasında bulundu.

İzmir’in Bornova ilçesindeki Naldöken Muharrem Candaş Ortaokulu’nda gerici vakıf TÜGVA tarafından öğretmen ve velilerden habersiz broşür dağıtımı yapıldı.

Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz günlerde okul müdürü, okul içinde cemaatle namaz kıldırmıştı. Bu kez müdür yardımcısının öğretmen grubunda laikliği savunanlara karşı yolladığı mesaj ortaya çıktı: “Malum zihniyete’ karşı omuz omuza. Dinimize, diyanetimize, cemaatimize sahip çıkıyoruz. Sonsuza dek”

İsmailağa Cemaatine bağlı vakıflardan biri olan Hiranur Vakfı’nı bir çocuğun cinsel istismarı olayıyla tanıyoruz. İsmailağa Cemaati bu kez “milli ve manevi değerleri koruyarak şuurlu nesiller yetiştirme” hedefiyle Halidiye Vakfını kurdu!"

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