Akşener'den kurmaylara rest: 14 Mayıs'ın altına düşersek giderim

İYİ Parti lideri Meral Akşener “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim" dedi.

Akşener'den kurmaylara rest: 14 Mayıs'ın altına düşersek giderim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine partisinin kendi adayları ile gireceğinin konuşulduğu Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de son yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, 31 Mart seçimlerinde CHP ile ittifak yapılmaması kararlaştırılmış, oyçokluğu ile verilen karar gereğince İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayları ile seçime gireceği belirtilmişti.

Serbestiyet'in haberine göre; İYİ Parti'de yapılan son GİK toplantısında Meral Akşener'den iddialı açıklamalar geldi. Toplantıda; İYİ Parti'de son haftalarda yaşanan istifalar ve 31 Mart’a İyi Parti’nin “hür ve müstakil” ilkesiyle kendi adaylarıyla girme kararı yeniden değerlendirildi.

Akşener'den kurmaylara rest: 14 Mayıs'ın altına düşersek giderim - Resim : 1

"ALTINDA KALIRSAK BEN YOKUM, GİDERİM"

Kararın oylama sonucu verildiği GİK toplantısında bazı isimlerin CHP ile ittifak yapılmasını savunması ve İYİ Parti'nin yalnız başına girmesi halinde büyük zarar göreceğini belirtmesi üzerine, İYİ Parti lideri Meral Akşener “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim” çıkışında bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI OCAK SONUNDA BELLİ OLACAK

Partinin İstanbul ve Ankara adaylarının Ocak sonunda netleşmesi bekleniyor. Partide İstanbul adayının kim olacağı konusunda iki ayrı fikir dolaşırken; bir ekibin Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu için, bir ekibin de İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz için parti içinde ve dışında çalışma yaptığı söyleniyor.

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