İbrahim Özkan'dan Hatipoğlu'na 'Oğan ve Akşener' göndermeli manidar özür: Plana sadık kalmışlar

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Özkan, Sinan Oğan göndermesinde bulunarak Hatipoğlu'nun Akşener Cumhur İttifakı'na katılacak sözleri için "Plana sadık kalmışlar" dedi.

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İbrahim Özkan'dan Hatipoğlu'na 'Oğan ve Akşener' göndermeli manidar özür: Plana sadık kalmışlar

İYİ Parti'den ayrılan ve ardından AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günkü aday tanıtım toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti.

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan ve İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Hatipoğlu hakkında yaptığı bir paylaşımda, kendisinden özür diledi.

Hatipoğlu'nun Akşener Cumhur İttifakı'na katılacak sözleri nedeniyle, aralarında tartışma yaşadığını belirten Özkan, "Plana sadık kalmışlar" dedi.

Bu söz 14 Mayıs'ta Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve sonrasında Cumhur İttifakı'na katılan eski MHP'li Sinan Oğan'a ait.

Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"Kendisi İYİ Parti vekiliyken atmış olduğu Cumhur İttifakı ile işbirliği yapılması yönündeki twitine en sert tepkiyi o zaman ben vermiştim. Akabinde 26 Ağustos Afyon mitinginde Genel Başkanın bulunacağı çadırda kendisi ile yine sert bir tartışma yaşadım. Ve bana şahitlerin huzurunda şu sözü söyledi: Göreceksin Akşener cumhur ittifakı ile hareket edecek o zaman benden özür dileyeceksin dedi. Ben de o zaman, sen daha yeni partilisin Partinin kuruluş felsefesini bilmiyorsun demiştim. Eğer öyle bir şey olursa ben istifa ederim demiştim. Gelinen noktada Nebi Hatipoğlu haklı çıktı ve kendisinden özür diliyorum. Plana sadık kalmışlar…"

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Akşener'in talebiyle istifa etmişti.

İYİ Parti'li üyeler, Özkan'ı yeniden göreve seçince, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

İbrahim Özkan, kendisiyle birlikte onu yeniden seçen 5 üyeyle birlikte partiden istifa etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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