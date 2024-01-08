AKP'nin çiçeği burnunda adayı Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik: Sen konuşma lan!
İktidar partisinin geçtiğimiz gün adaylığını açıkladığı Murat Kurum'un, İstanbul'da yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.
AKP'nin yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak açıkladığı Murat Kurum, Üsküdar'da esnaf ziyaretlerine başladı.
Kurum'un Üsküdar Balıkçılar Çarşısı‘nda yaptığı ziyaret sonrası yürüyüşe çıkarken bir gerginlik yaşandı.
X(eski Twitter'da) paylaşılan görüntülerde kadın olduğu anlaşılan bir kişinin “Çok iyi bir şey yapıyor AKP. Bir bilsen” diye bağırdığı duyuluyor.
Başka bir kadının ise kadın tepki olarak “Sen konuşma lan!” diye bağırdığı anlaşılıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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