Dilan Polat'ı gözaltındayken sigara içmeye çıkaran polise soruşturma!

Dilan Polat'ı gözaltındayken sigara içmeye çıkaran polis hakkında soruşturma başlatıldı.

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Dilan Polat'ı gözaltındayken sigara içmeye çıkaran polise soruşturma!

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında da çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli bir polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

10Haber’de Hazar Dost’un haberine göre, İstanbul Emniyeti tarafından başlatılan soruşturmada, polis memurlarından sadece birinin Dilan Polat dosyasında görevli olduğunu aktaran kaynaklar o polis memurunun da Dilan Polat’ı gözaltında olduğu sürede sigara içmek için dışarı çıkardığının tespit edildiğini söyledi.

Diğer yedi polis için bazı soruşturmaların akıbetine müdahale ettikleri gerekçesiyle hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

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