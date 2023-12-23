Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti

6 ülkeden Türkiye'ye yapılacak olan turistik amaçlı seyahatlerde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyetinin sağlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti

Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti sağlanması yönündeki karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HER 180 GÜNDE 90 GÜN SÜREYLE VİZE MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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