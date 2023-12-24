Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; yine sordu, tahliyesi için tarih verdim
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç, "Tutuklanacağını söylemiştim. Avukatı aracılığıyla 'Bana ne olacak' diye haber gönderdi. Haritasına baktım. Şubat, mart ya da nisanda cezaevinden çıkacak" dedi.
Tutuklandıkları güne dek lüks yaşamlarıyla dikkati çeken, ancak 4 Kasım'da kara para aklama suçlamasıyla cezaevine gönderilen Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Günlerce Türkiye gündemini meşgul eden olayın ardında yasa dışı bahis parası olduğu iddia ediliyor.
Bu noktada bir yeni demeç de, Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç'tan geldi.
Habertürk TV'ye konuşan Saraç, "Dilan'ın yıldız haritasına bakıp, tutuklanacağını söylemiştim. Avukatı aracılığıyla 'Bana ne olacak' diye haber gönderdi. Haritasına baktım. Şubat, mart ya da nisanda cezaevinden çıkacak" dedi.
▪Dilan Polat cezaevine girmeden önce ona ne söyledi? Tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat nasıl tepki verdi?— Habertürk TV (@HaberturkTV) December 21, 2023
📌Astrolog Hilal Saraç Habertürk'e konuştu.
▪"Dilan ne zaman çıkacağını soruyor."
Habertürk TV Muhabiri @ceylanseverr ve Kameraman Alpcan Sayılı'nın #ÖzelHaberi. pic.twitter.com/eYZyo5bTni