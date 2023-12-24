Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; yine sordu, tahliyesi için tarih verdim

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç, "Tutuklanacağını söylemiştim. Avukatı aracılığıyla 'Bana ne olacak' diye haber gönderdi. Haritasına baktım. Şubat, mart ya da nisanda cezaevinden çıkacak" dedi.

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Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; yine sordu, tahliyesi için tarih verdim

Tutuklandıkları güne dek lüks yaşamlarıyla dikkati çeken, ancak 4 Kasım'da kara para aklama suçlamasıyla cezaevine gönderilen Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Günlerce Türkiye gündemini meşgul eden olayın ardında yasa dışı bahis parası olduğu iddia ediliyor.

Bu noktada bir yeni demeç de, Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç'tan geldi.

Habertürk TV'ye konuşan Saraç, "Dilan'ın yıldız haritasına bakıp, tutuklanacağını söylemiştim. Avukatı aracılığıyla 'Bana ne olacak' diye haber gönderdi. Haritasına baktım. Şubat, mart ya da nisanda cezaevinden çıkacak" dedi.

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