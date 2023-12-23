Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...'

Dilan Polat ve Engin Polat davasına Ankara'dan müdahale edildiği iddiası gündeme geldi.

Dilan Polat Engin Polat
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Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...' - Resim: 1

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değiştirilen 506 hâkim ve savcı arasında Dilan Polat-Engin Polat davasını ve şike davasını yürüten savcı Gökalp Kürkçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Bu görev değişikliğinin perde arkasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

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Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...' - Resim: 2

Konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı ve Halk TV Programcısı Murat Ağırel, polislerin ve savcının soruşturmadan uzaklaştırıldığını yazdı. Ağırel, soruşturmanın devamına ilişkin beklentilerini ise şöyle anlattı:

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Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...' - Resim: 3

"BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Adliye kulislerinde Polatgiller soruşturmasının selametine dair şüpheler olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu genişletilmesi beklenen soruşturmanın artık tamamlanacağı yönünde bir görüş var.

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Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...' - Resim: 4

Öğrendim ki soruşturmanın yasadışı bahis ayağının ünlü bir isme uzanması üzerine sürece müdahale edildi. Bu müdahalenin Ankara’da en yukarıdan geldiği de iddia edilenler arasında..."

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Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...' - Resim: 5
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