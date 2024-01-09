'Yabancı uyruklu çalışan' listesi gündem olmuştu: Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadaki “yabancı uyruklu çalışan listesi” iddiasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan çalışanlarla ilgili listenin; SIHHAT Projesi kapsamında Türkiye'de "Geçici Koruma" altında olan sığınmacılara ve diğer statüdeki yabancılara sağlık hizmeti vermek amacıyla açılan Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini gösterdiği bildirildi.

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan personel listesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mecralarında bahsi geçen ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü web sayfasından alındığı belirtilen 24 kişilik yabancı uyruklu çalışan listesi, SIHHAT Projesi kapsamında ülkemizde 'Geçici Koruma' altında olan sığınmacılara ve diğer statüdeki yabancılara sağlık hizmeti vermek amacıyla açılan Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini göstermektedir.

Proje kapsamında görevli bu kişiler, görev süreleri proje süresi ile sınırlı olacak şekilde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 'Belirli Süreli İş Sözleşmesi' ile çalışmakta olup, kamu işçisi ya da kamu personeli statüsünde değildir. Göçmen Sağlığı Merkezlerinde yabancılara çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmakta ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ancak çalışma izni onaylanmış yabancı uyruklular istihdam edilebilmektedir. Güvenlik soruşturmasından geçmemiş kimse çalıştırılmamaktadır. Yabancı uyruklu personelin çalışma izinleri ise her yıl ilgili mevzuat kapsamında yeniden değerlendirilmektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinde sadece yabancılara hizmet verilmektedir. Göçmenlerin aldığı sağlık hizmetleri ile vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetleri ayrıştırılmıştır. Sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın faydalanmasında göçmenlerin ek bir yüke sebep olmaması için alınan tedbirleri başka yönlere çekmek insaf ve vicdan sınırlarının dışındadır."