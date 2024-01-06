Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi

Şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe savunmaya ve orta sahaya takviye yapmak istiyor. Gündemdeki isimleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında açıkladı.

Ali Koç Fenerbahçe transfer
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 1

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper ve 6 numara mevkiine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de gündemdeki isimleri Başkan Ali Koç açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 2

Habertürk’te yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Stefan Savic ve Rade Krunic'i listenin ilk sırasına aldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 3

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Savic ve Krunic sorusunu yanıtladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 4

‘KRUNİC GELMEK İSTİYOR AMA…’

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 5

Ali Koç, gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili ise, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek.” diye konuştu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 6

Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında transfer açıklaması: İsim isim söyledi - Resim: 7

Ali Koç, "Benim 5-6 yıllık süreçte yaptığım hatalardan biri, Balkanlar'dan daha çok oyuncu Türkiye'ye getirebilirdik. Sporculuğu, genç yaşlarından beri kendilerine bakmaları, şimdi bu yaşlarda böyle performans vermelerinin sebebi bu. Başka futbolcular 3 hafta plajda geçirir, Balkanlar 1 hafta tatil yapar, 2 hafta sezona hazırlık idmanları yaparlar." dedi.

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