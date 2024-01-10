Ülkücülerden Ankara Üniversitesi’nde öğrencilere saldırı: "Sizi okula sokmayacağız"

Ankara Üniversitesi’nde bir grup ülkücü, sınavlar için okula giren muhalif öğrencilere saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrenciler kendilerine “Sizi okula sokmayacağız” “sınavlarınıza giremeyeceksiniz” şeklinde tehditler edildiğini aktardı. Ülkücüler geçen hafta İstanbul'da öğrencilere saldırmıştı.

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Ülkücülerden Ankara Üniversitesi’nde öğrencilere saldırı: "Sizi okula sokmayacağız"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Cebeci Kampüsü’nde bir araya gelen bir grup ülkücü, sınavlara girmek isteyen muhalif öğrencilere saldırdı.

MA’nın aktardığına göre; sabah saat 10.30’da kampüs civarında, saat 12.00’da ise üniversite girişinde saldırıya uğrayan öğrenciler, ayrıca sınava sokulmamakla tehdit edildi.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Saldırıya uğrayan öğrenciler, ülkücü grubun saldırı öncesi kendilerine “Sizi okula sokmayacağız” “sınavlarınıza giremeyeceksiniz” şeklinde tehditler savurduğunu, akabinde de saldırı düzenlediklerini söyledi. Saldırıya uğrayan öğrenciler, ayrıca üniversite güvenliğini sağlayan kişilerin kendilerini hedef gösterdiğini kaydetti.

“GEÇİNEMİYORUZ” DİYEN ÖĞRENCİLER DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İstanbul Üniversitesi'nin yakınlarında bulunan Vezneciler Metro girişinde geçen hafta bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğramıştı.

"Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz" diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından saldırıda bulunulmuştu.

Ülkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdıÜlkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdıGüncel

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