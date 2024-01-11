MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ederken; Cumhur İttifakı cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay AKP ve MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacağı, 30 büyükşehrin 28’inde AKP, Manisa ve Mersin’de ise MHP'nin aday çıkaracağı duyurulmuştu.

55 ADAYI DAHA AÇIKLADI

MHP dün bir çok il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıklarken; bugün de 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

Açıklanan isimler şöyle:

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