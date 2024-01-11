CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu: Milli gururumuz savunma sanayii siyaset üstüdür

CHP Millî Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında “TUSAŞ ve TEİ başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinde çalışan 60 yaşın üzerindeki personelin istekleri dışında emekli edilmeleri kararı, bilgi birikimi ve tecrübenin idamesi için gözden geçirilecek midir? Emekli edilen çalışanların bilgilerinin siyasi ilişkiler çerçevesinde seçilen belli sanayici gruplarına iletildiği iddiaları doğru mudur?” sorularını sordu.

Bağcıoğlu, yaptığı basın açıklamasında “Bir gemi komutanının bir milli İnsansız Hava Aracı ile ufkun ötesini görebilmesi, harekat icra eden bir birlik komutanının hedefe yönelik bir milli İHA ile keşif yapabilmesi, teröristle mücadele harekatında bir üs bölgesinde gelişmiş milli gözetleme sistemleri ile teröristlerin tespiti, milli hava savunma sistemleri, ürettiğimiz savaş uçakları, güdümlü mermi ve torpido sistemleri ile harekat bağımsızlığının elde edilmesi, bunların yanında milli gemimizin kullanılması ve ihraç edilmesi onlarca yıllık başarılar olup, tüm milletimizi mutlu eden gurur kaynaklarıdır” ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA PROJELERİNDE 1974 VURGUSU

Savunma sanayii projelerinin bir günde doğmadığının altını çizen Bağcıoğlu, “Projelerde aslan payının; özellikle 1974’den itibaren bu projelere destek veren tüm Cumhuriyet Hükümetlerine, ödediği vergilerle ve yaptığı bağışlarla kaynak sağlayan halkımıza, kanları ile harekât konseptleri ve harekât ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan şehit ve gazilerimize, birçoğu projelerin oluşturulmasında yer alan ve sonrasında FETÖ kumpasları ile hapislerde çürütülen ve bir kısmı vefat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

“Maalesef günümüzde; milli savunma projelerine ilişkin haklı eleştiriler bile neredeyse vatan hainliği ile suçlanmaktadır. Ama unutulmamalıdır ki; 2007-2015 döneminde FETÖ'nün göz yumulan - müdahale edilmeyen kumpasları nedeniyle yüzlerce general, amiral, subay ve astsubay hapse atıldı, tasfiye edildi, bir kısmı hayatlarını kaybetti. Göz yumulan kumpaslar neticesinde ortaya çıkan, bilgi birikimini ve tecrübeyi yok eden personel zafiyeti, ciddi bir milli güvenlik ve beka sorunu olarak tarihe not edildi. Milli güvenliğe ve milli savunma sanayisine esas ve en önemli darbe budur” diyen Bağcıoğlu, daha etkin bir savunma sanayii için iktidara şu soruları yöneltti:

İKTİDARA 12 SORU

1. Milli hava savunma sistemi projesi başarı ile devam ederken şu anda kısa ve orta menzilli sistemlere sahip olduğumuz, geliştirme çabalarımızın devam ettiği düşünüldüğünde S400 hava savunma sistemi tedarik edilerek birçok alanda çalışmalarımızı etkileyecek yaptırımlara maruz kalmamız ve,

2. TF/FX – MMU Kaan projesinin örneğin milli gemi projesi gibi daha önce başlatılmaması bize stratejik olarak neler kaybettirmiştir?

3. Bizden bir yıl sonra kendi uçağını (KF-21 Boramae) geliştirmeye başlayan Güney Kore'nin biz neden oldukça gerisinde kaldık?

4. S400 sistemlerinin etkinliğine ve harekat kabiliyetine ilişkin birçok yorum yapılmakta, bu yorumların bazıları milli güvenliğimize zarar vermektedir. Müteakip dönemde, 2020 yılında olduğu gibi bir fiili atış eğitiminin uygun görülecek bir bölümünün basına açık olarak icra edilmesi ve caydırıcılığa katkı sağlanması değerlendirilmekte midir?

5. Son savunma sanayi icra kurulu kararında yer alan uçak gemisi tasarımına başlanması vizyoner bir karardır, ama bu kararı mevcut durumda diğer harekat ihtiyaçlarını da değerlendirdiğimizde orta/uzun vadede (30-40 yıl) destekleyecek imkan ve kaynağımız var mıdır?

6. Alınan dersler ortada iken; önemli bir harekat ihtiyacı olduğu her fırsatta gündeme getirilen, tasarım çalışmalarının devam ettiğine dair açık kaynaklarda bilgiler bulunan TF-2000 Hava Savunma Muhribi projesi neden bu kadar gecikmiştir?

7. Tecrübeli ve mesleki bilgi birikimine sahip emekli askeri personelden öncelikle devlete ait savunma şirketlerinde yararlanmakta neden isteksiz davranılmaktadır? Yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan asker kökenli üyeler neden yok denecek kadar az bir sayıya indirgenmiştir? Konu hakkında tecrübeli ve bilgi birikimine sahip emekli askerler vakıf yönetimlerinden neden tasfiye edilmiştir?

8. Savunma sanayisi projelerinin onlarca yıllık emeğin ürünü olduğu unutularak, bu projelerin ortaya çıkışında büyük katkıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hak ettikleri vefanın gösterilmesi maksadıyla; en azından emekli kuvvet komutanlarının projelerin hizmete giriş törenlerine davet edilmeleri uygun bir hal tarzı olmaz mı?

9. TUSAŞ ve TEI başta olmak üzere TSK GV şirketlerinde çalışan 60 yaşın üzerindeki personelin istekleri dışında emekli edilmeleri kararı bilgi birikimi ve tecrübenin idamesi için gözden geçirilecek midir?

10. Emekli edilen çalışanların bilgilerinin siyasi ilişkiler çerçevesinde seçilen belirli sanayici gruplarına iletildiği iddiaları doğru mudur?

11. Savunma sanayisinde bilgi güvenliğine yönelik yapılan uyarılar caydırıcılıktan uzaktır. Nasıl bir tedbir alınması planlanmaktadır?

12. Bu kadar çok sayıda ve gelişmiş insanlı veya insansız hava aracı geliştiren ülkemizde, askeri hava aracı test ve sertifikasyonu ile görevli Türkiye Askeri Havacılık Sertifikasyon Otoritesi (TAHSO) neden hala hayata geçirilememiştir?