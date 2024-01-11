Beşiktaş'ın yıldızı uçakta ölümden döndü! Kulüpten açıklama yapıldı

Afrika Uluslar Kupası için Gambiya’dan Fildişi Sahili’ne giden uçakta oksijen yetersizliği nedeniyle futbolcular baygınlık geçirdi. Uçak Gambiya’ya acil dönüş yaptı. Uçakta Beşiktaş’ın oyuncusu Omar Colley de bulunuyordu.



Beşiktaş’ın 31 yaşındaki stoperi Omar Colley ve Ankaragücü’nün 29 yaşındaki forveti Ali Sowe’un da yer aldığı Gambiya Milli Takımı kafilesini, Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili’ne götürmek üzere yola çıkan uçakta futbolcular bayıldı.

Sane Malang’ın haberine göre Gambiyalı oyuncuları Fildişi Sahili’ne taşıyan uçakta çok sayıda oyuncu oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. Gambiya’da, iki futbolcu olaydan ciddi şekilde etkilendi ve son antrenmana katılmadı.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı’nı taşıyan uçak Gambiya’ya geri döndü.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş da Omar Colley’in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gambiya Milli Takımı’nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir” denildi.