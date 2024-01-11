TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gidildi. Alınan karara göre 24 takımın katıldığı grup uygulamasına geçilecek.

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TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Kupası’nın formatında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, 24 takımın katıldığı grup uygulamasına geçileceği bildirildi. Karara göre, eleme ve final aşamaları elemeli tek maç olarak oynanacak.

TFF’den yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası’nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi’nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu’na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de uygulanacak olan Swiss Sistem’e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

GRUP UYGULAMASINA GEÇİLECEK

2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2’şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1’er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.”

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Ziraat Türkiye Kupası Türkiye Futbol Federasyonu
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