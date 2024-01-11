Yabancı kuralı değişti: TFF yeni kuralı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda yabancı sayısının 14'ten 12'ye, takip eden iki sezon için 11'e düşürüleceğini açıkladı.

Yabancı kuralı değişti: TFF yeni kuralı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yeni yabancı kuralı açıklandı.

Açıklamada, yabancı sayısının 2024/25 sezonu itibariyle 14'ten 12'ye düşürüleceği belirtildi.

2025/26 ve 2026/27 sezonlarında ise bu sayının 11'e düşürüleceği ifade edildi.

Maç günü listesinde sınırlama olmayacağı aktarılırken A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısının 30'dan 26'ya düşürüldüğü kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür."

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