Milan CEO'su müjdeyi verdi: Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitirdi

Ligde fırtına gibi devam eden Fenerbahçe, ara transferde de kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Milan'ın CEO'su Furlani Krunic transferinde Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi.

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Milan CEO'su müjdeyi verdi: Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitirdi

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal’ın uzun süredir istediği yıldızı da bitirdi.

Stoperde 36 yaşındaki İtalyan yıldız Leonardo Bonucci’yi kadrosuna katan Fenerbahçe Rade Krunic’in bonservisi için 4.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında İtalya Serie A devi Milan ile anlaşmaya vardı.

Kısa süre içerisinde 30 yaşındaki Krunic’in Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Milan CEO’su Giorgio Furlani de yaptığı açıklamada “Rade Krunic’in, Fenerbahçe’ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic’e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe’de başarılı işler yapar” diye konuştu.

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Milan Fenerbahçe Leonardo Bonucci İsmail Kartal
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