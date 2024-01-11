MİT Başkanı İbrahim Kalın duyurdu: Milli İstihbarat Akademisi kuruldu

MİT 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu duyurdu. "Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyen Kalın, şunları aktardı:

Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar hususi teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Milli İstihbarat Akademimizi ülkelerde aşırı sağ hareketler başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün sizlerle paylaşıyoruz. Raporun konusunun seçilmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ faşist ve İslam karşıtı hareketlerin hedefi olması da belirleyici olmuştur. Söz konusu hareketler Batı demokrasileri ülkemiz ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın yenilenen internet sitesini de takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Kalın'ın diğer açıklamaları şöyle:

Mevcut güç odakları imtiyazlarını kaybetmemek için yeni savaş vereceklerdir. Küresel düzen daha kırılgan ve tehlikeli hale gelecektir. Bölgesel ve küresel krizler aslında çözümsüz değildir ama başka hesaplar için bunların derinleştirilmesi tercih edilmektedir.

Sınırlarını aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her güç, aktör ve politika kendi sonunu hazırlamaya başlamış demektir.

YENİ KABİLİYETLER GELİŞTİRİYORUZ

Küresel güç dengesinin çok uzağındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bu belirsizlik ve hibrit tehditler dönemine kendimizi hazırlamak için sürekli yeni kabiliyetler geliştiriyoruz. Son 4 yılda yaşanan krizler küresel kırılmaların giderek daha derin ve yıkıcı hale geldiğini gösteriyor.

Adalet herkesin hakkını alması demektir. İki devletli çözümün İsrail açısından da kalıcı güven ve istikrar üretecek yegane seçenek olduğuna inanıyoruz.

Saldırıların durması kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaştırılması esir takası, iki devletli çözüm ve Filistin milli uzlaşısını sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz.

İkinci temel unsur olan caydırıcılık bir tehdidi ortaya çıkmadan engelleme kabiliyetine sahip olmaktır. Çok yalın bir şekilde ifade etmek gerekirse caydırıcılık şu demektir; Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geldiğini bilecek ve daha elini taşa götürmeden iki defa düşünmek zorunda kalacaktır.

SİBER VATANI KORUMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka her türlü manipülasyona açıktır. İnsanlığın geleceğine tehdit etme potansiyeline sahiptir. Siber vatanı korumak hayati önem taşımaktadır. Kendine yeter hale gelen ülkeler egemenliğini güvence altına alabilirler. Siber, biyolojik, ekolojik ve ekonomik güvenlik de hayati öneme sahip. Atılan adımlar Türkiye'yi güvenli ülke haline getirmiştir.

"HAKSIZ HİÇBİR EYLEM KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK"

Yeni hamleler yapacağız. Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Türkiye son yıllarda özellikle savunma sanayi SİHA ve kritik altyapı teknolojilerinde kendine yeterli caydırıcı ve önleyici bir güç merkezi olmak için kuantum sıçraması yapmış ve tüm ezberleri bozmuştur.

Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.

"SAĞLAM İSTİHBARAT OLMADAN ETKİN DİPLOMASİ YAPAMAYIZ"

Milletlerin ve ülkelerin özgürlüğünü bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına almayan bir güvenlik mimarisinin adalet güven ve yapıcı rekabet üretmesi mümkün değildir. Bu bağlamda stratejik güvenlik sadece kendimizin değil diğer ülkelerin güvenlik ve refahını da gözeten bir yaklaşımı esas alır. Bu yüzden temel ilkemiz şudur sahada ve masada kazanmak önemlidir, hayatidir, vazgeçilmezdir. Ama aynı şekilde önemli olan gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır. Sağlam istihbarat olmadan etkin diplomasi yapamayız.