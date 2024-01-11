Griezmann, Atletico Madrid tarihine geçti

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, 174 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti.

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Griezmann, Atletico Madrid tarihine geçti

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'le oynanan maçta kaydettiği golle Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Atletico Madrid'in, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid'e uzatmalarda 5-3 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol atan Fransız furbolcu Antoine Griezmann, kulüp tarihine geçti. Müsabakanın 37. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 174 gole ulaştı. Böylece yıldız oyuncu, 173 golü bulunan Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Bu sezon Atletico Madrid'de 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

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