İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü... BBP lideri Destici AKP'den hangi belediyeyi istedi? 'Camianın motive edilmesi gerek'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Destici, AKP'den isteyecekleri belediye başkanlığını da duyurdu.

Destici, "Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur" ifadelerini kullandı.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere kırmızı karanfil dağıtan Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Konuşmasında geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünyadaki diğer gelişmeleri hatırlatan Destici, 2024'ün ülke ve millet için daha müreffeh bir yıl olmasını diledi.

Destici, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde oylarını 2019 yerel seçimlerine göre ikiye katlamayı hedeflediklerini belirtti. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ettiklerini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"AK Parti ile parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim geldiğimiz noktada elbette Sivas başta olmak üzere ve kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte işbirliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır."

Destici, hafta sonu Sivas'ta, Sivas ve bölge adaylarını açıklamayı planladıklarını, diğer adayların ise partilerinin 29 Ocak'taki 31'inci kuruluş yıl dönümü kutlamasında duyurulacağını bildirdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BUGÜN YA DA YARIN GÖRÜŞECEĞİM"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Cumhur İttifakı ile görüşmelerdeki son duruma ilişkin şunları söyledi:

"Görüşmeler devam ediyor. Heyetler arası görüşmeler de devam ediyor. Belki bugün, yarınki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da bir görüşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla da henüz tam olarak bu görüşmeler sonuçlanmış değil. Bunun için de hangi illerde işbirliği yapacağız, hangi ilçelerde biz kendi adaylarımızla gireceğiz ya da bizim partimizin adayları ortak aday olacak ya da biz hangi illerde Cumhur İttifakı adaylarını ya da belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz, bu şu anda tam olarak netleşmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama ilkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyükşehirler olmak üzere bir irade beyanı var."

'CAMİANIN MOTİVE EDİLMESİ LAZIM' DEDİ SİVAS'I İSTEDİ

Sivas'ta kendi adaylarının desteklenmesi konusunda bir talepleri olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Destici, böyle bir taleplerinin olduğunu ancak bunu bir pazarlık unsuru olarak konuşmadıklarını ifade etti.

Destici, "Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Ve bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur. Ondan sonra da özellikle tabanı yüksek olan ya da geçtiğimiz seçimlerde yüksek oy aldığımız, yarıştığımız ya da kazandığımız ilçeler başta olmak üzere bu ilçelerde de BBP adaylarının gösterilmesi şeklinde olur." diye konuştu.

DEM PARTİ KAZANMASIN DİYE BAZI BÖLGELERDE ADAY ÇIKARMAYACAKLAR

"Doğu ve Güneydoğu'dan aday gösterecek misiniz?" sorusu üzerine Destici, "Bizim oradaki hassasiyetimiz şu, yani toptan aday gösteririz ya da toptan göstermeyiz diye bir şey yok. Önceliğimiz şudur. Biz HDP'nin şu anda DEM oldu, PKK'nın partisi daha doğrusu, PKK'nın partisinin kazanma ihtimali olduğu yerlerde biz bugüne kadar aday çıkarmadık. Ve Cumhur İttifakı adaylarını daha çok da AK Parti adaylarını orada o bölgede destekledik." yanıtını verdi.

Geçen seçimlerden örnek veren Destici, "Kazanabileceğimiz yerlerde elbette ki adaylarımızı koyacağız." dedi.

Destici, BBP'nin 2009-2014'te Sivas Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "Milletimiz hangi şehri, hangi ilçenin hangi beldenin belediyesini bize teslim ederse belediyeyi aldıktan bir ay sonra orada bir tane başıboş köpek hiç kimse göremeyecek. Bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA