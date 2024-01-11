Eskişehir'de bir dönemin sonu: Aday olmayan Yılmaz Büyükerşen'den açıklama

Eskişehir'de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi. Büyükerşen, aday olmamasının ardından sosyal medyadan uzun bir açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Eskişehir'de bir dönemin sonu: Aday olmayan Yılmaz Büyükerşen'den açıklama

Eskişehir’de 25 yıldır belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin gösterdiği adaylar arasında yer almadı.

CHP’nin PM toplantısının ardından yapılan açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ayşe Ünlüce olduğu açıklandı. Böylelikle Eskişehir’deki 25 yıllık Büyükerşen dönemi sona ermiş oldu.

CHP'de adaylar belli oluyor: Aydın, Adana, Hatay, Mersin'de isimler değişmedi, Eskişehir'de Ünlüce aday gösterildiCHP'de adaylar belli oluyor: Aydın, Adana, Hatay, Mersin'de isimler değişmedi, Eskişehir'de Ünlüce aday gösterildiSiyaset

Büyükerşen, aday olmamasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Büyükerşen, “1999 yılında çıktığımız ve sizlerin de büyük destekleri ile içerisine çok büyük hizmetler sığdırarak 25. yılını doldurduğum belediye başkanlığı yolculuğumun son durağına gelmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandığı açıklamasının tamamında şunları söyledi:

"Canım Eskişehir, değerli hemşehrilerim, 1999 yılında çıktığımız ve sizlerin de büyük destekleri ile içerisine çok büyük hizmetler sığdırarak 25. yılını doldurduğum belediye başkanlığı yolculuğumun son durağına gelmiş bulunuyorum.

Çeyrek asırlık bu süreçte Eskişehirlilerin yaşamaktan mutlu ve huzurlu oldukları bir kent yaratmak için var gücümle çalıştım. Görüyorum ki hepimizin gurur duyduğu, Türkiye’de parmakla gösterilen bir kent kimliği oluşturduk. Bu yüzden son derece mutlu ve gururluyum. Son durak demişken sanmayın ki bu yolculuk sona eriyor, bu hikaye yarım kalıyor. Şimdi tüm şehir, kadın, erkek, yaşlı, genç, hep birlikte, Eskişehir’e çok yakışacağına yürekten inandığım kadın bir belediye başkanı ile bu güzel hikayeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız.

'AYŞE ÜNLÜCE BENİM ÖNERİM'

Büyükşehir Belediyemizde yıllardır genel sekreterlik görevini başarıyla yürüten, yol arkadaşım, değerli kardeşim Av. Ayşe Ünlüce; benim önerim, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizin de takdiriyle dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Hem Genel Başkanımızı hem de Parti Meclisimizin tüm üyelerini aldıkları bu karar için kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, 25 yıldır bana göstermiş olduğunuz teveccüh, duyduğunuz güven, hissettirdiğiniz sevgi ve saygı için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi, başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyacağım sevgili Ayşe Ünlüce’yi de destekleyeceğinize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yılmaz Büyükerşen CHP Özgür Özel Eskişehir
Son Güncelleme:
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Türkiye'nin en çok satılan otomobili Fiat Egea'dan kötü haber! Zam çok büyük oldu Türkiye'nin en çok satılan otomobili Fiat Egea'dan kötü haber! Zam çok büyük oldu
Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı!
İYİ Parti İzmir'de deprem: İl başkanı görevden alındı, yönetim istifa etti! İl başkanı görevden alındı, yönetim istifa etti!
ÇOK OKUNANLAR
Yöneylem Direktörü Kömürcü son durumu anlattı: İl il CHP adayları analizi İl il CHP adayları analizi: Devam eden başkanların kazanma şansı ne kadar?
Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı: Mankenlere taş çıkarmış! Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı
IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir! IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir!
Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz isyan etti: 'Ahlak bekçisi değilim ama...' Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu isyan etti: 'Ahlak bekçisi değilim ama...'
Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor! Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor!