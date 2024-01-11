İYİ Parti İzmir'de deprem: İl başkanı görevden alındı, yönetim istifa etti!

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez tarafından görevden alındı. Bezircilioğlu'nun görevinden alınmasının ardından yönetim kurulunun tamamı istifa etti.

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İYİ Parti İzmir'de deprem: İl başkanı görevden alındı, yönetim istifa etti!

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile beraber çalışma açısından sıkıntılı olduğu iddia edilen İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, görevden alındı.

Bezircilioğlu'nun görevden alınmasının ardından toplanan İzmir İl Yönetim Kurulu, İl başkanının görevden alınmasının ardından topluca istifa etmeyi kararlaştırdı.

AKŞENER'DEN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Öte yandan yerel seçim sürecine ilişkin geçtiğimiz salı günü Manisa'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı:

İYİ Parti İzmir'de deprem: İl başkanı görevden alındı, yönetim istifa etti! - Resim : 1

"Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var? Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye’yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti İzmir Meral Akşener
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