AKP adayı Murat Kurum’un ‘davet’ ve ‘vaatleri...' Müteahhide bol kepçe ihale, öğrenciye çorba

GERÇEK GÜNDEM / AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaadi olarak 39 ilçede çorba dağıtma sözü verdi. 14 yıl boyunca, çok büyük ihaleler gerçekleştiren kurumda imza sahibi olan Kurum, etkili müteahhitlerle de yakın temastaydı. Müteahhitlere davet usulüne göre verilen pek çok ihale haber konusu olmuştu.

Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi, sadece davet edilen firmaların katılabildiği ihale yöntemi, Kurum zamanında sıklıkla kullanıldı. Kurum zamanında, kanundaki adı “Pazarlık” usulü olan yöntemle, sadece İstanbul’da 41 önemli ihale yapıldı. TOKİ’nin gerçekleştirdiği söz konusu ihalelerin sadece 8’inin, sözleşmelerin imzalandığı tarihteki döviz kuruna göre değeri 685 milyon doların üzerinde. Bugünkü TL değeri yaklaşık 20,5 milyar lira.

EN BÜYÜĞÜ KOLİN İNŞAATIN

Davet usulüne göre yapılan 8 ihalenin en büyüğü, “Beşli Grup” olarak da anılan müteahhit firmaları arasında yer alan Kolin İnşaat firmasına verildi. İhalesi 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan, sözleşmesi 11 Eylül 2020 tarihinde imzalanan, “İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi 1. Etap Hastane Binası İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi”, bir milyar 920 milyon 620 bin TL’ye Kolin’e verildi. Sözleşme tarihindeki döviz koruna göre ihalenin bedeli, yaklaşık 258 milyon 162 bin dolar tutuyordu. Bu tutarın bugünkü TL değeri ise 7 milyar 737 milyon liranın üzerinde.

FETTAH TAMİNCE İKİNCİ SIRADA

TOKİ’nin davet usulüne göre, İstanbul’da gerçekleştirdiği ikinci büyük ihale AKM ile ilgili. AKM ile ilgili olarak TOKİ, biri 27 Aralık 2018 diğeri ise 17 Şubat 2020 tarihinde olmak üzere davetli iki ihale düzenledi. İki ihaleyi de, kamuoyunun yakından tanıdığı Fettah Tamince’nin şirketi Sembol Uluslararası Yatırım Tarım Peyzaj İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. aldı. Sözleşmelerin imzalandığı tarihteki döviz kuruna göre ihalelerin bedeli, yaklaşık 212 milyon 686 bin dolar tutuyordu. Diğer bir ifadeyle yaklaşık 6 milyar 374 milyon TL.

AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA

TOKİ’nin İstanbul’daki davetli ihaleleri sıralamasında, üçüncü sırada Ilgın İnşaat firması geliyor. “İstanbul Hoşdere Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım Konut İle Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi” ihalesi 27 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı. Sözleşmesi 19 Haziran 2013’te imzalanan ihaleyi, 95 milyon 450 bin TL’ye Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic. A.Ş. aldı. Sözleşmenin imzalandığı tarihe göre ihalenin döviz cinsinden bedeli yaklaşık 50 milyon 742 bin dolardı. İhalenin günümüzdeki değeri yaklaşık bir milyar 521 milyon TL.

Şanlıurfa’da kurulan ancak daha sonra merkezi Ankara’ya oradan da İstanbul’a taşınan Ilgın firmasının sahibi İbrahim Halil Yanmaz. Yanmaz 2011 seçimlerinden AKP’den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olmuştu.

Ilgın firması başka kamu kuruluşlarında da davetli pek çok ihale almıştı.

DÖRDÜNCÜ SIRADA SÜRPRİZ İSİM

TOKİ’den İstanbul için davetli ihale alan firmalar sıralamasında, dördüncü sırada Turgut Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. yer aldı. TOKİ’nin 26 Nisan 2021 tarihinde düzenlediği Üsküdar Kentsel Dönüşüm ihalesine, merkezi Rize’de bulunan Turgut Müteahhitlik firmasını da davet etti. İhaleyi, 396 milyon 250 bin TL’ye alan Turgut Müteahhitlik, 25 Mayıs 2021 tarihinde TOKİ ile sözleşme imzaladı. Sözleşme tarihindeki döviz kuruna göre ihalenin bedeli yaklaşık 47 milyon 202 bin dolar tutmuştu. Günümüz kuruna göre ise ihalenin bedeli yaklaşık bir milyar 415 milyon TL.

Turgut Müteahhitlik firmasının sahibi İbrahim Turgut, 2022 yılında Rizespor Kulüp başkanı olarak seçildi.

ESKİ BAKANIN ORTAĞI BEŞİNCİ SIRADA

TOKİ’nin İstanbul’daki davetli ihalelerinde beşinci sırada Maksem Yapı Tic. A.Ş. geliyor. TOKİ’nin 13 Ağustos 2013 tarihinde yaptığı İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları ihalesini Maksem, 80 milyon 690 bin TL’ye almıştı. 2 Eylül 2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihalenin, o tarihteki döviz kuruna göre bedeli yaklaşık 42 milyon 618 bin dolardı.

Maksem firması Nevzat Özülke, Bilal Aydoğan ve Engin Zorlu’ya ait. Nevzat Özülke’nin, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın çocuklarıyla başka şirketlerde ortaklığı vardı.

KALYON İNŞAAT ALTINCI SIRADA YER ALDI

Birçok kamu kurumundan açık ihale alan ancak, TOKİ’nin İstanbul’la ilgili olarak davet usulüne göre yaptığı ihaleler sıralamasında Kalyon İnşaat firması altıncı sırada yer aldı.

Sözleşmesi 1 Aralık 2010 tarihinde imzalanan, Vatan Caddesi Gelirler İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası ihalesini Kalyon 62 milyon 690 bin TL’ye almıştı. Sözleşme tarihindeki döviz kuruna göre ihalenin bedeli yaklaşık 42 milyon 108 milyon dolar tutmuştu. Kalyon firmasının diğer kamu kurumlarından davetli olarak aldığı ihalelerinin toplamı 3 milyar doları geçmiş durumda.

EMRULLAH TURANLI 7'İNCİ SIRADA

Ünlü müteahhit Emrullah Turanlı’nın firması Taş Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. TOKİ’nin, davetli İstanbul sıralamasında yedinci sırada yer aldı. Sözleşmesi 20 Mart 2020 tarihinde imzalanan “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesi İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi İnşaatı” ihalesini Taş Yapı 208 milyon TL’ye aldı. Sözleşme tarihindeki kuruna göre ihalenin bedeli döviz cinsinden 32 milyon 79 bin dolar tutmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem