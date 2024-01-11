Uygulama resmen başladı: Amasya'da mesai saatleri değişti!

Amasya'da kamu kurumlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Amasya Valiliği'nin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında, "05.01.2024 tarih ve 33418 sayılı karar neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince 08.01.2024 tarihinden itibaren mesai saatleri belirlenmiştir. Geçerli olacak mesai saatleri sabah 08.30 - 12.30, öğle 13.00 - 17.00 arasıdır" denildi.

"OLUMSUZ ETKİLİYORDU"

Yeni uygulamaya ilişkin İHA'ya konuşan öğrenci velisi Erol Pekşen, "İnsanlar sabah hem işe yetişmek hem de çocuklarını okula bırakmak zorunda kalıyor. Bu da trafik yoğunluğu ve strese neden oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyordu" dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ FARKLI OLANLARI KAPSAMIYOR

Öte yandan uygulamanın çalışma saatleri farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamadığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem