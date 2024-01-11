İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 IŞİD'li gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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