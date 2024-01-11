İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 IŞİD'li gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Son Güncelleme:
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
IŞİD İstanbul Operasyon
Son Güncelleme:
Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş
MSB’nin Şebnem Korur Fincancı hakkında açtığı dava ertelendi MSB’nin Şebnem Korur Fincancı hakkında açtığı dava ertelendi
Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor
TikTok akımı yüzünden hayalleri heba oldu... TikTok akımı yüzünden hayalleri heba oldu...
ÇOK OKUNANLAR
IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir! IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir!
Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz isyan etti: 'Ahlak bekçisi değilim ama...' Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu isyan etti: 'Ahlak bekçisi değilim ama...'
Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı: Mankenlere taş çıkarmış! Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı
Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek' Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek'
Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor! Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor!