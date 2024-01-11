MSB’nin Şebnem Korur Fincancı hakkında açtığı dava ertelendi

MSB'nin TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında açtığı dava 7 Mayıs'a ertelendi.

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MSB’nin Şebnem Korur Fincancı hakkında açtığı dava ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında bir canlı yayındaki bilimsel değerlendirmeleri gerekçe gösterilerek açılan manevi tazminat davası 7 Mayıs’a ertelendi.

Evrensel’in aktardığı habere göre, Ankara Dışkapı Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, SES Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile TİHV Başkanı Metin Bakkalcı da katıldı.

Duruşmada söz alan Dr. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, “Bu dava dilekçesinde müvekkilin ne söyleyerek hakaret ettiği ortaya konulmamıştır. Delili yoktur, sunulmamıştır. Buna rağmen davanın sürdürülmesi hukuki değildir” ifadelerini kullandı.

Duruşma sonunda davacı tarafa beyanda bulunması için süre tanınması gerekçesiyle davanın bir sonraki duruşması 7 Mayıs 2024, saat 10.45’e ertelendi.

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Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Milli Savunma Bakanlığı
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