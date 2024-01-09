Meral Akşener'den 'sistem' göndermesi: Erdoğan'a acıyorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemine göndermede bulundu. Akşener, "Erdoğan'a çok acıyorum. Gerçekten ruh sağlığı gider insanın" dedi.

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Meral Akşener'den 'sistem' göndermesi: Erdoğan'a acıyorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı sistemine göndermede bulunan Akşener, "Biz yalnız başımıza hür ve müstakil diye tariflediğimiz bir sistem içerisinde seçime gidiyoruz. Hep şu söylendi bize 'Yerel seçimler bunun sırası mı?' Halbuki yerel seçimler tam zamanı bu ayrı yürümenin. 2017’de kabul edilen bu ucube sistemin milletimizi getirdiği yer ittifaklara mecbur bırakmak" dedi.

"BU İŞ ÇOK KOLAYINA GELDİ HERKESİN"

"Sürekli bir kutuplaşma üzerinden gidildi" diyen Akşener, "Bu iş çok kolayına geldi herkesin. Biz sayın Erdoğan ve arkadaşları seçildiğinde ben gerçekten sayın Gül’ü telefonla aramıştım o zaman hayırlı olsun deyip, dedim ki ‘Çok önemli bir fırsat geçti elinize...’ Yani başı açık, başı kapalı, şurada doğdun burada büyüdün gibi mevzuların üzerinden kutuplaştırma, birbirimizin karşısında dikileceği eyleminin biteceği ve herkesin kapsayıcı bir dille, tavırla...Bunun başarılabileceği bir dönem inşallah olur demiştim" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den 'sistem' göndermesi: Erdoğan'a acıyorum! - Resim : 1

"SAYIN ERDOĞAN’A DA ÇOK ACIYORUM"

Akşener, "Ortaya bir şey çıktı bu kutuplaştırma sisteminin herkes için çok kolay bir politika yapma tarzı ortaya çıktı ve bitmedi, bizim farklılıklarımızın üzerinde tepinmek bitmedi. Ceketimi assam seçilirim gettoları doğdu. Vatandaşın çırak çıktı. Bunu taçlandıran da şu ucube sistem oldu. Bir de bu yapılan yanlışlığın hukuki bir sitemi ortaya çıktı partili Cumhurbaşkanlığı...Bugün Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, yarın bir başkası olacak, bu sistem devam etsin herkese çok acıyorum, sayın Erdoğan’a da çok acıyorum, yeni gelecek seçilecek ona da çok acıyorum. Gerçekten ruh sağlığı gider insanın" dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Öte yandan yerel seçim sürecine ilişkin konuşan Akşener, "Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var? Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye’yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Akşener İYİ Parti Manisa Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri
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