İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye katılan Hatipoğlu'ndan 'Sedat Peker' esintileri

GERÇEK GÜNDEM- Geçtiğimiz aylarda siyaset gündemine damga vuran olayda Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den ayrılıp ardından AKP'ye geçmişti.

Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günkü aday tanıtım toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti.

31 Mart 202'te yapılacak Yerel Seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak Hatipoğlu, propaganda çalışmalarına başlayarak şehri gezmeye başladı.

Boynunda Eskişehir atkısıyla vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, bir eliyle 'Bozkurt' diğer eliyle 'Rabia' işaretini yaptı.

Hatipoğlu'nun bu hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne iltica eden ve uzunca bir süredir orada yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker'i hatırlattı.

Peker, 2016 yılında Ankara Güven Park'taki bombalı saldırı sonrası çıktığı bir mitingde bu hareketi yapmıştı.

BOZKURT VE RABİA

Kendisini Türkçü ve Turancı olarak tanımlayan Peker, 2016 yılındaki bombalı saldırılar sonrası AKP ve MHP'ye çağrıda bulunarak, "Bozkurt ve Rabia’nın birleşmesini sağlamalıdırlar" demişti.

Hatipoğlu'da İYİ Parti Milletvekili olduğu zamanlar X(eski Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımda, Cumhur İttifakı ile işbirliği yapılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem