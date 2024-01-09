AKP Antalya'da el artırmaya hazırlanıyor: 'Kabinedeki yerini koruyan iki bakandan biriydi, sahaya sürülebilir'
2019'da CHP'ye 'kaptırdığı' büyükşehir belediyeleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren iktidar partisinin Antalya'da el artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Burak Doğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da adaylıkla anılmaya başlandığını kaydetti.
Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için çalışmalarını hızlandıran ve ilk etapta İstanbul'un da aralarında bulunduğu 26 şehirdeki adaylarını açıklayan iktidar partisinde 'ivedilikle CHP'den geri alınması planlanan iller' arasında Antalya da üst sıralarda bulunuyor.
2019'da Akdeniz kıyılarını kırmızıya boyayan CHP, Muhittin Böcek'le birlikte beş yıl sonra Antalya'da yönetime gelmişti. Böcek oyların yüzde 50.62'sini alırken, dönemin mevcut büyükşehir belediye başkanı - AKP'li Menderes Türel yüzde 46.25'te kalmıştı.
Bugüne dek kulislerde büyük ölçüde Türel'in ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün adı geçiyordu.
Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan ise kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında edindiği yeni duyumu paylaştı: "Son düzlükte adaylıkla anılan isimler arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un adı da geçmeye başladı."
Ersoy, 14-28 Mayıs 2023'teki seçimlerden sonra oluşturulan yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla birlikte değişmeyen iki bakandan biriydi.
Kulislere göre Antalya’da Menderes Türel’le birlikte Hakan Tütüncü’nün adı geçiyordu.— Burak Doğan (@doganburak29) January 9, 2024
Son düzlükte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da adı geçmeye başladı.