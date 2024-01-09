AKP'nin çiçeği burnunda İBB adayı Kurum, saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti: Yoğun bakıma 'güruh' halinde girmeleri dikkat çekti

Dün akşam saatlerinde Fatih Camisi imamı Galip Usta ve o anda camide bulunan bir kişi, Ö.S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Usta saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Usta’ya yapılan saldırı kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Usta’nın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum ve beraberindekiler Usta’yı ziyaret etti. Ziyaretin görüntüleri Kurum tarafından sosyal medya hesabından yayımlandı.

Usta’ya yapılan ziyarette, Kurum’la birlikte yoğun bakım odasına girenlerin sayısının 10’a yakın olması dikkat çekti.

Odaya girenlerin hiçbirinde maske olmaması da dikkat çekti.

Ziyaret esnasında saldırıya uğrayan imam Usta, Kurum tarafından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştürüldü.

Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğantelefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem