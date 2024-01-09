Yeniden Refah iki büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! Toplamda 57 başkan adayı daha belli oldu

Yeniden Refah Partisi, iki büyükşehir belediye başkan adayının da aralarında olduğu 57 il ve ilçede adaylarını açıkladı.

Yeniden Refah iki büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! Toplamda 57 başkan adayı daha belli oldu

Yerel seçimlere aylar kala, partilerin adayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi’nin lideri Fatih Erbakan partisinin 57 başkan adayını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi’nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 57 il ve ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

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Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzzeddin Alkan'ın da olduğu 57 belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

Yeniden Refah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin açıklanan şöyle sıralandı:

Yeniden Refah iki büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! Toplamda 57 başkan adayı daha belli oldu - Resim : 2

Yeniden Refah iki büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! Toplamda 57 başkan adayı daha belli oldu - Resim : 3

'ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRERİZ' DEMİŞTİ

Erbakan’ın geçen gün yaptığı konuşmada "Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullanması, AKP ile iplerin gerildiği iddialarını da beraberinde getirmişti.

Yeniden Refah Partisi’nin, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanması durumunda İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği de gündeme gelen iddialar arasındaydı.

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