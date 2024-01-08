Fatih Camii imamı bıçaklandı: İstanbul Valiliği'nden açıklama

Fatih Camii imamının cami içerisinde bıçaklı saldırıya uğradı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı: "Ö.S. İsimli şahıs, slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. İmam Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S., Galip Usta ve Bilal Erdem'i yaralamıştır."

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Fatih Camii imamı bıçaklandı: İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'da bulunan Fatih Camii imamının cami içerisinde bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Sosyal medyada saldırının ardından çekildiği belirtilen fotoğraflar paylaşıldı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır."

Fatih Camii imamı bıçaklandı: İstanbul Valiliği'nden açıklama - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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