Furkan Karabay serbest bırakıldı: "Haber yapmaya devam"

Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan editörümüz Furkan Karabay’ın avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucunda İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının ardından Karabay serbest bırakıldı.

İLK AÇIKLAMA: "HABER YAPMAYA HABER VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Karabay, serbest bırakılmasının ardından Gerçek Gündem'e yaptığı ilk açıklamada "Beni tutuklayan savcıya ve hakime teşekkür ederim. 10 günde olsa burada terörist denilerek hapsedilen Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı ve ismini sayamadığım birçok onurlu insanla yakından tanımama vesile oldular. Haber yapmaya, haber vermeye devam edeceğim. Elimizin taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme gazeteci Karabay'a tutuklama kararı vermişti.

Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltilmişti.

Furkan Karabay'ın tutukluluk durumu hakkında avukatları, 2 Ocak'ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, gazetecilere açılmış ve beraat ile sonuçlanmış birçok emsal dava dosyaları da hatırlatıldı. Hakimlik tahliye talebini reddetti ve dosya İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi de bugün sabah saatlerinde Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem