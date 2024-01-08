Furkan Karabay serbest bırakıldı: "Haber yapmaya devam"

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, bugünkü tahliye kararının ardından serbest bırakıldı. Karabay cezaevinden çıktıktan sonra "Haber yapmaya, haber vermeye devam edeceğim. Elimizin taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
Furkan Karabay serbest bırakıldı: "Haber yapmaya devam"

Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan editörümüz Furkan Karabay’ın avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucunda İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının ardından Karabay serbest bırakıldı.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararıGazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararıGüncel

İLK AÇIKLAMA: "HABER YAPMAYA HABER VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Karabay, serbest bırakılmasının ardından Gerçek Gündem'e yaptığı ilk açıklamada "Beni tutuklayan savcıya ve hakime teşekkür ederim. 10 günde olsa burada terörist denilerek hapsedilen Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı ve ismini sayamadığım birçok onurlu insanla yakından tanımama vesile oldular. Haber yapmaya, haber vermeye devam edeceğim. Elimizin taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" dedi.

Furkan Karabay Silivri'den yazdı: Beni tutuklayan hakimi nereden hatırlıyorum?Furkan Karabay Silivri'den yazdı: Beni tutuklayan hakimi nereden hatırlıyorum?Siyaset

NE OLMUŞTU?

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme gazeteci Karabay'a tutuklama kararı vermişti.

Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltilmişti.

Furkan Karabay'ın tutukluluk durumu hakkında avukatları, 2 Ocak'ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, gazetecilere açılmış ve beraat ile sonuçlanmış birçok emsal dava dosyaları da hatırlatıldı. Hakimlik tahliye talebini reddetti ve dosya İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi de bugün sabah saatlerinde Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Furkan Karabay Gazeteci Mahkeme Tahliye
Son Güncelleme:
İstanbul'da yediemin ve araç çekme ücretlerine zam İstanbul'da yediemin ve araç çekme ücretlerine zam
Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı
Bakan Tekin bu cemaatle yapılan protokolleri savunmuştu: MS hastalığını Allah'ın cezası olarak gören TIP profesörü hangi cemaatin talebesi çıktı? MS hastalığını Allah'ın cezası olarak gören TIP profesörü hangi cemaatin talebesi çıktı?
Büyük fırsatlar elde edecek 3 burç! Para onlara bu yıl kene gibi yapışacak Büyük fırsatlar elde edecek 3 burç! Para onlara bu yıl kene gibi yapışacak
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası: Masada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek" İslam Memiş elinde altın olanları uyardı