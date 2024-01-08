Bakan Tekin bu cemaatle yapılan protokolleri savunmuştu: MS hastalığını Allah'ın cezası olarak gören TIP profesörü hangi cemaatin talebesi çıktı?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Hüseyin Çaksen’in tıp ve bilim yayıncısı Thieme bünyesindeki Journal of Pediatric Neurology isimli dergide MS hastalığını Allah’ın bir cezası olarak nitelemesi gündeme gelmiş ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Çaksen, makalede MS hastalığına ilişkin "Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanamasa da bazı MS hastalarındaki hastalığın temel sebebinin Allah’tan gelen bir ödül, sınav ya da ceza gibi doğaüstü sebepler olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Çaksen’in okul yıllarından beri Nur Cemaati’ne bağlı olduğunu yazdı.

Günlerdir MS hastalığını bilim dergisinde “Allahın cezası” diye açıklayan profesörü konuşuyoruz.

Mezuniyet yıllığında Said Nursi alıntısıyla imzasını attığı haliyle Çaksen okul yıllarından beri Nur talebesi.

Milli Eğitim Bakanı bu cemaatle yaptığı protokolleri marifet gibi… pic.twitter.com/gLz5MsrcpK — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 8, 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Nur Cemaati’nin de aralarında olduğu cemaatlerle yapılan protokolleri öve öve bitiremediği açıklamasına da gönderme yapan Terkoğlu, “Milli Eğitim Bakanı bu cemaatle yaptığı protokolleri marifet gibi anlattı. Emin olun Çaksen küçük yaşta cemaate emanet edilmemiş olsaydı, bir profesörün bilimden nasibini alamamışlığını bugün bu yaşında konuşmayacaktık” diye yazdı.

İSTİSMARA ÇÖZÜMÜ DE ÇOCUKLARIN TÜRBAN TAKMASIYDI

Bilimden uzak makalelere imza atan Çaksen’in ilk icraatı MS ile ilgili yazdığı ifadeler değildi. Çaksen, bir makalesinde de cinsel istismara çözüm olarak kız çocuklarının türban takmasını savundu.

İlgili makalede şu ifadeler kullanılmıştı:

"Dünyanın birçok yerinde ergen kızlara yönelik cinsel tacizin önlenmesi için okul temelli çeşitli programlar yürütülmektedir; ancak genellikle kanıta dayalı bir yaklaşımdan veya test edilebilir hipotezlerden yoksundurlar. İslam'da her dönem ve çağda kadınların tesettür ve iffetlerini korumaları için tesettür farzdır. Başörtüsü kadınlara koruma sağlar ve İslami öğretilere göre zorunludur. Tesettür, kadını cinsel arzu objesi olarak görmekten, aklı ve zekasından ziyade görünüşüne veya vücut şekline göre değerlendirilmekten kurtarır. (...) Bu nedenle, öğrencilerin dini inançları, kültürleri ve sosyal konumları ne olursa olsun, ergen kızlara yönelik cinsel tacizin önlenmesi için başörtüsü uygulamasını da içeren okul temelli programların geliştirilmesini öneriyoruz.”

BİLİM DIŞI MAKALE İSİMLERİNE ÖRNEKLER

Çaksen’in bilimden uzak makalelerinin bazı başlıkları ise şöyle:

-Epilepsi ve Meditasyon Olarak Kuran Tilaveti

-İsa Aleyhisselam'ın "Ölüyü Diriltme" Mucizesi: Yoğun Bakım Uzmanlarına Mesaj

-Babası İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i Kurban Edişi: Günümüz Çocukları ve Anne Babaları İçin Bir Teslimiyet Örneği

-Multipl Skleroz ve Manevi Sıkıntı Arasındaki İlişki

-İbrahim Aleyhisselam'ın “Yanmayan Ateş” Mucizesi: Günümüz Sağlık Çalışanlarına Dersler

-Ebeveynler Arası İlişkilerde Evlilik ve Evlilikte Sadakat: Dini Perspektiften Bir Bakış

-Genetik Bozukluğu Olan Bir Çocuğun Ölümünden Sonra Yaslı Ebeveynlerde Din Vasıtasıyla Başa Çıkmanın Önemi

-Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Din Vasıtasıyla Başa Çıkmanın Rolü

Kaynak: Gerçek Gündem