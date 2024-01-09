AKP'de gözler Ankara çevrildi: 'Gökçek'in kavgalı olduğu isim ön planda, ancak çok sürpriz başka biri daha var'

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları sürüyor. Partinin önceliği, 2019'da CHP'ye kaybedilen İstanbul ve Ankara'yı geri almak.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u yarışa sokan AKP, Ankara'da da adayını büyük ölçüde belirlemiş durumda.

Kulislerde, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı öne çıkıyor ve kendisi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le kavgalı bir isim.

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Latif Şimşek, edindiği kulis bilgilerini aktarırken mevcut durumu doğruladı. "Şu an Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı ön planda. İkinci bir isim yok gibi. Kendisi dillendirmiyor ama İl Başkanı Hakan Han Özcan da ciddi ciddi konuşuluyor" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Benim bildiğim çok sürpriz başka bir isim daha var. Şimdilik bana kalsın. Ankara ilçelerinde ise epey değişiklik olacak gibi. Şimdilik mevcut başkanların üçte birinin değişeceği beklentisi var."

MELİH GÖKÇEK - TURGUT ALTINOK KAVGASI

Altınok 1994 yılından bu yana ülkücü kimliğiyle tanınıyor. 1994'te MHP’den Keçiören Belediye başkanı olarak seçilen siyasetçi, 1999'da ise Fazilet Partisi'nden yarışa girerek koltuğuna oturmuştu.

Siyasi hayatının büyük bölümünü Keçiören Belediye Başkanı olarak geçiren Altınok, 2004'teki seçimi ise AKP saflarından dahil olarak kazandı; 2009'da dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e karşı büyükşehir belediye başkan adaylığı kavgasına girdi.

İki isim arasındaki yarış sert tartışmalara sahne oldu. Kavgadan Melih Gökçek galip ayrıldı. Altınok da AKP tarafından yeniden Keçiören’den belediye başkan adayı olarak gösterildi. Buna rağmen Altınok - Gökçek kavgası sona ermedi ve Altınok’la ilgili 'kaset şantajı' iddiaları gündemin ilk sıralarında yerini aldı.

Altınok, iddiaların ardından liste belirlemeleri için verilen süre dolarken adaylıktan çekildi.

İDDİA: 2021'DE BARIŞTILAR

Altınok ve Gökçek'in yıllar sonra 2021’de aralarındaki rekabete ve tartışmalara son verdiği, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ortak muhalefette anlaşma sağladıkları ileri sürüldü.

Gökçek'in, Altınok'un Yavaş'ı eleştiren bir paylaşımını alkış emojisiyle alıntılaması küslüğün bittiği yorumlarına yol açtı.