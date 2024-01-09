Erdoğan'ın konuşmasındaki şifreli mesajlar: Kimleri, neden uyardığı belli oldu

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olarak açıkladığı toplantıdaki sözleri köşesine taşıdı.

Erdoğan, AKP'nin megakent dahil 26 şehirde belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda şunları söylemişti:

"(...) Her zaman üyesi. Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak gördük. Hangi bölgelerde bulunursak, birer AK Parti neferi olarak hepimizin geylerine, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasetimizde ve geleneğimizde rekabet, isimleri netleştiğinde bitiyor ve yeri kolektif dayanışmaya bırakıyor.

Bugünden itibaren hepimizin yegane görevi, takip ettiğimiz arkadaşımız için çalışmak, koşmak, ter dökmek, başarı için tüm içtenliğimizle, tüm gücümüzle mücadele etmektir. yardım edene kadar daima bu bilinçle hareket ettiler, dava ve yol arkadaşlarımıza gölge düşürmedik . İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket etmektedir.

Partimizin adayları ile Cumhur İttifakı olarak çıkardığımız ortak adayların başarısı için de dağıtım yapıyoruz. 'Niyet hayır, akıbet hayır' diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz.' (...)"

'TEŞKİLATLARI UYARDI'

Erdoğan'ın bu uyarıyı, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın tercihinin aslında Murat Kurum değil, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olması nedeniyle yaptığını söyleyen Erkin, şöyle devam etti:

"Ve teşkilatları uyardı Erdoğan ve 'herkes kenetlenecek' dedi."

'REKABET BİTTİ, ARTIK HERKES MURAT KURUM İÇİN ÇALIŞIYOR'

Gazeteci, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Erdoğan için ifade ettiği anlamı da kayıtlara şöyle düştü:

"Hatırlayın; AKP Erdoğan, 24 Şubat 2021'de, 'Kurulduğu gün AKP'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eseri. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımız, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllar boyunca tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine içtenlikle şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir' dedi.

Erdoğan ve politikalarına yön veren çizginin şekillendiği isim AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe! AKP kadroları, 1994'te 'Türk siyasi hayatı için kırılma' değerlendirmeleri yapıyor. Çünkü...1994 yerel seçimlerinde ilk defa İstanbul ve Ankara'nın sırasıyla 6'sı büyükşehir, toplam 28 il belediye başkanlığını kazanan Refah gerçeği vardı.

Seçim dönemlerinde semt-semt, sokak-sokak, ev-ev İstanbul'u dolaşan kadrolar. İşte Erdoğan'ın 'rekabet bitti artık herkes Murat Kurum için çalışıyor' mesajı 'Refah/Milli Görüş geleneğini' temsil eden AKP İstanbul Başkanlığına."

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