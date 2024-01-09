AKP'den aday gösterilen Ayaydın: AK Parti’nin görüşlerine "inanmadım” demedim ki, oy vermemek ayrı bir şey

AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, hakkında gelen eleştirilere “Ben siyaseti noktalamıştım. Siyaset yapmak için kabul etmedim. Yerel yönetim olduğu ve Muğla’nın sorunlarını çözmek için kabul ettim” diye yanıt verdi. Daha önce yaptığı AKP'ye 22 yıldır oy vermediği açıklamasına ilişkin gelen "AKP'nin görüşlerine inanmadığı ama aday olduğu" eleştirilerine de yanıt veren Ayaydın, "‘İnanmadım’ demedim ki. Oy vermemek ayrı bir şey. Başka siyasi partide olduğum için vermedim. Son seçimde AK Parti’ye verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü (7 Ocak) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende partisinin 26 belediye başkan adayını açıkladı. En çok tartışılan isimlerden biri, Ağustos 2022’de TELE 1’de Enver Aysever’in konuğu olduğu programda “22 yıldan bu yana hiçbir zaman AK Parti’ye oy vermedim” diyen eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın oldu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Ayaydın, “neden oy verdiği partiye aday olmayı kabul ettiği” sorusuna, “Ben siyaseti noktalamıştım. Siyaset yapmak için kabul etmedim. Yerel yönetim olduğu ve Muğla’nın sorunlarını çözmek için kabul ettim. Bunu siyaset olarak düşünmemek lazım” diye yanıt verdi.

"AK PARTİ'DE BAŞARABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN KABUL ETTİM"

Neden CHP’yi düşünmediği sorusuna karşılık da “AK Parti’de yapacağıma daha çok kani oldum” diyen Ayaydın, “Ben Bodrumlu olarak Bodrum ve Muğla’ya hizmet getirmeyen bir partinin bunu çözmeyeceğini, AK Parti’de başarabileceğimi düşündüğüm için kabul ettim” dedi.

CHP üyeliğini sonlandıralı 1-2 yıl olduğunu belirten Ayaydın, “Ben siyaset odaklı düşünmüyorum. Muğla’nın birikmiş sorunlarını çözmek için yola çıktım. Seçildiğim vakit partinin görüşlerini kabullenmiş oluyorum” dedi.

"AK PARTİ'NİN GÖRÜŞLERİNE 'İNANMADIM' DEMEDİM"

Ayaydın, “İnanmadığınız görüşleri savunmak anlamına gelmez mi?” sorusuna yönelik de, “İnanmadığımı kim söyledi? ‘İnanmadım’ demedim ki. Oy vermemek ayrı bir şey. Başka siyasi partide olduğum için vermedim. Son seçimde AK Parti’ye verdim. Bahsedilen demecim, 14 Mayıs’tan önceydi. O tarihe kadar vermediğim doğru” karşılığını verdi.

"TEKLİF ERDOĞAN'DAN GELDİ"

Teklifin Erdoğan’dan geldiğini söyleyen Ayaydın, “15 gün süre istedim. Bu süre zarfında Bodrum ve Muğla’da yaşayanlarla görüştüm. Hepsi ‘Bunun siyaset olarak düşünmemek lazım. Bu, Muğla’nın sorunları için fırsattır. Sorunların çözümü için katkı olur’ dediler. Olumlu yaklaşıldığı için bu görüşe vardım. İkinci görüşmemde kabul ettim” ifadelerini kullandı.

Kızının milletvekili olmasıyla ilgili eleştirilere de tepki gösteren ayaydın, “O eleştiriye katılmıyorum. Kızım merkezi siyasette, ben yereldeyim. Birbirimizden bağımsızız” dedi.

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